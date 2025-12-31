İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

Depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duacı: Evden çorapsız indik, devletimiz bizlere sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan konut projeleri kapsamında Adana'da evleri yıkılan depremzedeler yeni yıla yeni yuvalarında giriyor. Elif Toyguş, 'Evden çorapsız çıktık, şimdi başımızı sokacak sıcak bir yuvamız var' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

31 Aralık 2025 Çarşamba 15:43
Depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duacı: Evden çorapsız indik, devletimiz bizlere sahip çıktı
Adana'da depremde evleri yıkılan depremzedeler, yeni yıla yeni evlerinde giriyor. Depremzede Elif Toyguş, "Allah devletimizden razı olsun. Evden çorapsız indik kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Evler çok güzel" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan yüzbinlerce binlerce vatandaş için devlet, TOKİ tarafından deprem konutları yapıp teslim etti. Bugüne kadar 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken depremzedeler yeni yıla yeni evlerinde girecek. Bu depremzedelerden bir tanesi de Adana'da yaşayan 71 yaşındaki Elif Toyguş. 6 Şubat depremlerinde merkez Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın yıkılması sonucu evsiz kalan Toyguş, torunlarıyla birlikte şimdi Karahan Mahallesi'ndeki kendisine verilen TOKİ binalarındaki dairede kalıyor.

"EVDEN ÇORAPSIZ İNDİK KAFAMIZI SOKACAK BİR YUVAMIZ OLDU"

Depremzede Elif Toyguş, "Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Çok güzel olmuş evler, burada torunlarımla kalıyorum. En azından kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Deprem dönemi çok zorluk çektik, evden çorapsız indik. Devletimiz bizlere sahip çıktı" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yeni yıla yeni evlerinde gireceklerini anlatan Toyguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere dua etti.

