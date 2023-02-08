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Depremzedeler için İzmit'ten yola çıkan iş makineleri Hatay'a ulaştı

İzmit Belediyesi gerçekleşen yıkıcı depremlerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gönderdiği iş makineleri, Hatay'a ulaştı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Depremzedeler için İzmit'ten yola çıkan iş makineleri Hatay'a ulaştı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde ki depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmit Belediyesi bölgeye iş makineleri gönderdi. Bu çerçevede yola çıkan 1 paletli ekskavatör, 1 treyler, 4x4 pickup aracı, 4 operatör ve 2 şoförün yer aldığı ekip, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Öte yandan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve uluslararası arama kurtarma derneği İ.S.A.R. iki gündür Hatay'da kurtarma çalışmalarını sürdürürken iş makineleri taşıyan ikinci tırın yola çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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