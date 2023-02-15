Depremzedeler için saat 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon lira toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi parti liderlerinin telefonla bağlandığı canlı yayın kampanyası devam ediyor.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapılıyor.

"Türkiye Tek Yürek" başlıklı kampanyanın ilk iki saatinin moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlenirken şu anda Nazlı Çelik ve Acun Ilıcalı sunumuyla yardım kampanyası sürüyor.

Kampanyada saat 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldı. Gönderilen SMS adedi ise 4 milyon 714 bine yaklaştı.

Kampanyanın ikinci saat diliminde THY ve Baykar 2'şer milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağışladı.