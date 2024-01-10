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''Depremzedeler mağdur ediliyor'' yalanı ifşa edildi: Manipülasyon içermektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden(DMM) yapılan açılmada, 'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Defne'de kaymakamlık emriyle çadırlar sökülerek depremzedeler mağdur ediliyor” iddiası manipülasyon içermektedir.' denildi

10 Ocak 2024 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
''Depremzedeler mağdur ediliyor'' yalanı ifşa edildi: Manipülasyon içermektedir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, manipülasyon içeren "Defne'de kaymakamlık emriyle çadırlar sökülerek depremzedeler mağdur ediliyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İddialara açıklık getirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Defne'de kaymakamlık emriyle çadırlar sökülerek depremzedeler mağdur ediliyor" iddiası manipülasyon içermektedir. Yol, kaldırım, park gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında kurulup depo olarak kullanılan çadırlar, Defne Belediyesi ekipleri ile Defne Kaymakamlığı tarafından kiralanan araçlarla vatandaşlarımızın uygun göreceği alanlara taşınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

"Bahse konu çadırların kurulduğu alanların, vatandaşların ortak kullanım alanı olduğu ve bulundukları yerden kaldırılarak sahibinin uygun gördüğü yerlere taşınacağı konusuyla ilgili en az bir hafta öncesinden çadır sahiplerine bilgi verilmiştir.

Çadır sökümü sırasında içinde yaşam olduğu tespit edilen çadırlarda vatandaşın neden çadırda kaldığı öğrenilerek talepleri alınmakta, gerekli kontroller sağlanıp vatandaşın talebi karşılandıktan sonra çadır söküm işlemleri tamamlanmaktadır."

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