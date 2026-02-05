CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

Ellerinde pankartlar taşıyan bir grup depremzede, Özel'in konvoyuna "Bugüne kadar neredeydin?" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Protesto sırasında vatandaşlar, CHP'ye yönelik eleştirilerini pankartlara da yansıttı. Reyhanlı kara yolu kenarında açılan pankartlarda, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" ve "Hatay oy verdi CHP sırtını döndü" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, protesto alanında jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Protestolar herhangi bir olaya dönüşmeden sona erdi.