İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6059
  • EURO
    49,0248
  • ALTIN
    5184.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedeler üzerinden yapılan algıya cevap geldi! ''AVM yapılacak'' yalanı çürütüldü
Güncel

Depremzedeler üzerinden yapılan algıya cevap geldi! ''AVM yapılacak'' yalanı çürütüldü

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi (AVM) yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bahsi geçen alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edildiği bildirildi.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Depremzedeler üzerinden yapılan algıya cevap geldi! ''AVM yapılacak'' yalanı çürütüldü
ABONE OL

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberde, AVM olarak ifade edilen yerin, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlar için yapılan "ticari ünite alanları" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir.

Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."

  • hatay
  • deprem
  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • yalanlama

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.