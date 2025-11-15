Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor... AK Partili Çelik: Türkiye sarsılsa da asla yıkılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını" belirtti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sarsılsa da asla yıkılmayacağını belirterek, "Milletimiz tek yürek, devletimiz güçlüdür. Ülkemiz yuvamızdır." ifadelerine yer verdi.

Memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün Adıyaman'da vatandaşlarımıza yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik'in "memleket aşkıyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta özel hazırlanan bir video da yer aldı. "350 bin yuvada kalpleri saran 350 bin heyecan" ifadeleriyle başlayan videoda, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar yer buldu.