Güncel

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor... AK Partili Çelik: Türkiye sarsılsa da asla yıkılmaz

Deprem bölgesinde devam eden asrın inşası çalışmaları kapsamında bugün 350. bininci konut afetzedelere teslim edilecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye sarsılsa da asla yıkılmaz! Milletimiz tek yürek, devletimiz güçlüdür. Ülkemiz yuvamızdır.' ifadelerini kullandı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor... AK Partili Çelik: Türkiye sarsılsa da asla yıkılmaz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını" belirtti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sarsılsa da asla yıkılmayacağını belirterek, "Milletimiz tek yürek, devletimiz güçlüdür. Ülkemiz yuvamızdır." ifadelerine yer verdi.

Memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün Adıyaman'da vatandaşlarımıza yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik'in "memleket aşkıyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta özel hazırlanan bir video da yer aldı. "350 bin yuvada kalpleri saran 350 bin heyecan" ifadeleriyle başlayan videoda, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar yer buldu.

