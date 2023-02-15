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Depremzedelere anlamlı bağış! Gitmekten vazgeçti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir esnaf, umreye gitmekten vazgeçerek parasını depremzedelere bağışladı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Depremzedelere anlamlı bağış! Gitmekten vazgeçti
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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Türkiye genelinde valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan kampanyalar aracılığıyla 7'den 77'ye birçok vatandaş tek yürek olarak bölgedeki depremzedelerin barınma, gıda, giyim, hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için seferberliğine ortak oldu.

Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde esnaflık yapan İbrahim Öztürk da örnek teşkil edecek bir davranışa imza attı. Öztürk, umreye gitmekten vazgeçerek parasını depremzedelere bağışladı. Ermenek İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "İlçemiz Güneyyurt kasabasından esnaf İbrahim Öztürk abimiz umre parasını depremzede kardeşlerimiz için bağışladı. Umreye gitme kararından vazgeçip depremde yaraları sarmak için bağışta bulunan abimizden Rabbim razı olsun. İnşallah Rabbim niyetine aldığı umre sevabını verir. Benzer örnek teşkil edecek bağışçılarımızın sayısını Rabbim arttırsın" ifadelerine yer verdi.

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