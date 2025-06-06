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Depremzedelere bayram müjdesi: 110 aile yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapımı tamamlanan 110 köy konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Bakan Kurum, “Milletimiz yuvalarına kavuştu ya, bizim bayramımız da bayram oldu” dedi.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Depremzedelere bayram müjdesi: 110 aile yeni evlerine kavuştu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Bakan Murat Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"DEVLETİM ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI"

Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" dedi.

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