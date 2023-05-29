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Depremzedelere içme suyu faturasında kolaylık sağlanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tüketilen suyun maliyetini ton başına 1 kuruş olarak hesaplanacağını duyurdu.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
Depremzedelere içme suyu faturasında kolaylık sağlanacak
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MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, MASKİ'ye ait tüm içme suyu depolarında hijyen ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını, vatandaşların da kendilerine ait bireysel su depolarını temizlemesini istedi.

10 Mayıs'ta gerçekleşen Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile birlikte 6 Şubat- 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tüketilen su bedelinde ton başına çevre temizlik vergisi hariç 1 kuruş olarak belirlendiği belirtildi. Karar doğrultusunda yaklaşık 4 aylık süreçte tüketilen toplam su miktarı kademe ve hat bakım bedeli uygulanmadan ton başına 1 kuruş olarak faturalara yansıtılacağı açıklandı.

BİREYSEL DEPOLARIN TEMİZLENMESİ

Açıklamada ayrıca içme suyu depolarının da temizlik ve hijyen çalışmalarını tamamlandığı belirtilerek, "Hemşerilerimizin bireysel su depoları temizleme çalışmalarını yapmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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