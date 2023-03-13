Depremzedelere kebap ikramında bulunuldu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi gönüllü ustalar depremzedeler için sokakta kebap hazırladı.

Kent merkezinde dev mangallar kuran ustalar, kısa sürede elbirliğiyle hazırladıkları kebapları depremzedelere ikram etti.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren 11 ilde depremzedelere yemek dağıttıklarını söyledi.

Hayırseverlerin ve gönüllü ustaların desteğiyle afetzedelerin gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Bingöl, "Burada yine günlük yemekler yapıyoruz. Lokanta hizmeti vermeye çalışıyoruz. İlk günden beri burada sulu yemek ikramı yapıyorduk bugün de kebap ziyafeti çekelim istedik. Depremzede Adıyamanlıların kebaba hasret kaldıklarını düşündüğümüz için bugün kebap ikramı yaptık." diye konuştu.

Depremzedelerden Hüseyin Yıldız ise çok sevdiği kebabın günler sonra tadına bakma imkanı bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.