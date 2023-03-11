İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2023 Cumartesi / 19 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedeleri dolandıran vicdansızlar tutuklandı
Güncel

Depremzedeleri dolandıran vicdansızlar tutuklandı

Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedelerin parasını dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Depremzedeleri dolandıran vicdansızlar tutuklandı
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken paralarının dolandırıldığını bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.

Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.