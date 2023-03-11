Depremzedeleri dolandıran vicdansızlar tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken paralarının dolandırıldığını bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.

Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.