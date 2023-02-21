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Depremzedelerin kaldığı yurtlarda hijyen çalışmaları gerçekleştirildi

Elazığ'da bulunan yurtlarda kalan depremzedelerin sağlığı için hijyen çalışmaları gerçekleştiriliyor ve tüm yaşam alanları dezenfekte ediliyor.

IHA21 Şubat 2023 Salı 15:43 - Güncelleme:
Depremzedelerin kaldığı yurtlarda hijyen çalışmaları gerçekleştirildi
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Elazığ Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdunda kalan bin 700'ü aşkın depremzede, bulundukları ve vakit geçirdiği her alan da özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek adına yurtlarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yemekhane, lavabo, genç ofisi, mescit, eğitim odaları, çocuk kreşi ve yurt içerisinde bulunan kuaför olmak üzere tüm yaşam alanları dezenfekte ediliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Ülkece zor günlerden geçiyoruz fakat bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde yediden yetmişe herkesin elini taşın altına koymasıyla beraber gelmeye çalışıyoruz. Bizde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve birçok çevre illerden gelen depremzedelerimize Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdumuzun kapılarını açarak sıcak bir ortam, sıcak yemek ve yine depremin en çok etkilediği çocuklarımızın psikolojileri açısından psiko-sosyal yardımlarla iyileştirerek destek olmaya ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Tabi depremzedelerimizin hijyenini de ayrı bir şekilde düşünüyoruz ve gerek ortak alanlar gerekse odalarında bulunan lavaboları dezenfekte ederek salgın hastalık ve bulaş riski yüksek olan alanlarda önlemler alıyor ve ilaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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