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Depremzedelerin sorusuna Başkan Erdoğan: Şu anda talimatları verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da çadır kente kalan ailelerle görüşerek sorunlarını dinledi. Bir depremzedenin, 'Kiracılar ne olacak? Onlara ev yapılmayacak mı?' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize bir yıl müsaade. Biz bir yıl içerisinde bu evleri inşallah yapacağız. Şu anda talimatları verdik. Bu evlerle ilgili çalışma başlayacak.' dedi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Depremzedelerin sorusuna Başkan Erdoğan: Şu anda talimatları verdik
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Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Adıyaman'da, çadır kentteki depremzedelerle görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadır kentte kendisini karşılayan çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, bir çocuğu da kucağına aldı.

Karnelerinin nasıl olduğunu sorduğu çocukların, takdir aldıklarını söylemesi üzerine Erdoğan, çocukları "Maşallah hepiniz takdir almışsınız." diyerek tebrik etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, "Başımız sağ olsun. Hiç endişe etmeyeceğiz. Bu felaketler, bizim aşamadığımız felaketler değil. Bunları Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Kastamonu'da, Giresun'da da aştık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.

Bir depremzedenin, "Kiracılar ne olacak? Onlara ev yapılmayacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, herkese ev yapılacağını söyleyerek, bunun için bir yıl müsaade verilmesini istedi.

Başka bir depremzedenin "Ev sahiplerine ev yapılacak, kiracılara böyle bir şey yokmuş. Biz size güveniyoruz." sözleri üzerine de Erdoğan, "Onlara da kolay ödeme planı yapacağız. O ödeme planıyla daha sonra uzun vadeli olarak ödeyip bu evlere sahip olacaklar. Ama bize bir yıl müsaade. Biz bir yıl içerisinde bu evleri inşallah yapacağız. Şu anda talimatları verdik. Bu evlerle ilgili çalışma başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakından ilgilendiği bir çocuğun, babasının nerede olduğunu sormasının ardından, gönüllü olarak arama kurtarma çalışmasına katıldığı bilgisinin verilmesi üzerine de "Maşallah. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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