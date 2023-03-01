İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8844
  • EURO
    20,1472
  • ALTIN
    1117.52
  • BIST100
    5322.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedelerin yaraları sarılıyor! 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı
Güncel

Depremzedelerin yaraları sarılıyor! 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesine 450 milyon lira ek kaynak aktarıldığını bildirdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
Depremzedelerin yaraları sarılıyor! 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardıklarını bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1 milyar 60 milyon liraya ulaştı."

  • deprem
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Derya Yanık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.