Depremzedelerin yardımına koştu! Ali Oueremi: Türklere borcumu ödeyemem

AA 01 Kasım 2020 Pazar 13:36 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 13:49

Depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'na ilk andan itibaren çok sayıda yardım ekibi ulaşırken, arama kurtarma çalışmaları da büyük umutlarla sürdürülüyor.



Ekipler arama kurtarma çalışmalarını yürütürken, birçok sivil toplum kuruluşu da ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcıyor.



Başta Kızılay ve AFAD olmak üzere dernek ve kuruluşlar yemek, çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.



Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasının ardından hemen bölgeye ulaşan Deniz Fener Derneği yetkilileri de vatandaşlara maske, çay ve çeşitli meşrubat ikramlarında bulunuyor.



Derneğin gönüllüleri arasında yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi, 23 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu Ali Oueremi de vatandaşların yardımına koşuyor.



Oueremi, Türkiye'ye olan minnet borcunu depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine yardım ederek ödemeye çalışıyor.



- "TÜRKLERE BORCUMU ÖDEYEMEM"

Oueremi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce üniversite okumak için İzmir'e geldiğini söyledi.



Kendi ülkesinde daha önce hiç depreme şahit olmadığını ancak İzmir'de küçüklü büyüklü çok sayıda deprem yaşadığını anlatan Oueremi, en son yaşanan depremde kendisinin de çok korktuğunu belirtti.



Depremin ardından Deniz Feneri Derneği ile hemen olay yerine gelip yardım faaliyetlerine başladıklarını aktaran Oueremi, "Buradaki insanların durumunu görünce şok oldum ve çok üzüldüm. Bizim arkadaşlarımız arasında kurtarma ekipleri de var. Onlar insanları kurtarmaya çalışırken biz de onlara yemek, çay, içecek ve çorba gibi şeyleri dağıtıyoruz. 'Hepimiz destek olalım, bu şekilde güçlü oluruz' diye çalışıyoruz." dedi.

Yurt dışında üniversite okumak istediğini ve karşısına Türkiye'nin çıktığını anlatan Oueremi, "Türkiye bana çok şey kattı. Türklerle tanıştım, onlardan çok şey öğrendim, borcumu ödeyemem. Onlara çok dua ediyorum. Deprem olduğu andan beri buradayım. Bu şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.