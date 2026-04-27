  • Derbi coşkusuna gölge düşürmüştü... Taraftarı bıçaklayan şüpheli yakalandı
Antalya Kepez'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından galibiyet kutlaması yapan Galatasaray taraftarı Mehmet A. bıçaklanarak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki H.E.T., olayın üzerinden 24 saat geçmeden suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 20:57
Antalya'nın Kepez ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan bıçaklı saldırı, kentte büyük yankı uyandırdı. Galibiyet sevinci yaşayan bir taraftarın bıçaklanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 17 yaşındaki şüpheliyi 24 saat dolmadan suç aleti bıçakla birlikte ele geçirdi.

GALİBİYET KUTLAMASI KANA BULANDI: MEHMET A. BIÇAKLANDI

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi'nde meydana gelen olayda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi sonrası sarı kırmızılı taraftarlar galibiyet kutlaması için ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokağa çıktı. Zaman zaman karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında küçük çaplı tartışmalar yaşanırken, derbiyi arkadaşları ile birlikte izleyen ve galibiyeti kutlayan Mehmet A. isimli Galatasaray taraftarı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanması sonucu yaralandı. Mehmet A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından arkadaşının verdiği formasını sallayarak bindiği ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ H.E.T. SUÇ ALETİ BIÇAKLA BİRLİKTE KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saha ve kamera incelemeleri neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.E.T. (17), Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün öğlen saatlerinde Altınova Mahallesi'nde yakalandı. Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan H.E.T., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Antalya bıçaklı saldırı
  • Galatasaray Fenerbahçe derbi
  • Kepez taraftar kavgası
  • derbi sonrası bıçaklama
  • taraftar şiddeti

