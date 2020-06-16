Derbi öncesi takımlar stada böyle geldi

DHA 16 Haziran 2020 Salı 19:47 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:47

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Ülker Stadyumu’na geldi. Stada giriş yapan ilk takım ev sahibi Fenerbahçe olurken, sonrasında Trabzonspor takımını taşıyan otobüs stada ulaştı. Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bordo-mavili kafileyle stada geldi.