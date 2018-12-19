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Dere taşınca Sakarya'da 5 okul tatil edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle taşımalı eğitim veren okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.

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Kaynarca Kaymakamlığı, aşırı yağış yüzünden ilçede taşma riski olan derelerin yakınında bulunan taşımalı eğitim veren 6 okulda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, öğleden itibaren evlerine gönderildi.

Kaynarca ilçesinde 30 Eylül'de sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde, çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, 30 ev, 100'ün üzerinde iş yeri, camiler, müftülük, resmi daireler, Anadolu Lisesi ve bir anaokulu hasar görmüştü.

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