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Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi öldü, 2 kişi yaralı

Amasya'da, kontrolden çıkarak takla atıp, dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Duran Yıldız (73) ile eşi Halise Yıldız (74) hayatını kaybetti, yeğenleri N.K. ile Ç.K. ise yaralandı.

DHA12 Ocak 2022 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:56
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Kaza, dün akşam Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Duran Yıldız'ın kullandığı 57 AD 048 plakalı otomobil, Boraboy kavşağında kontrolden çıkarak takla atıp, dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekibi, sürücü Duran Yıldız ile eşi Halise Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kazada yaralanan yeğenleri N.K. ile Ç.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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