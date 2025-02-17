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Derede erkek cesedi bulundu

İstanbul Ümraniye'de dere içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Derede erkek cesedi bulundu
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İstanbul'un Ümraniye ilçesi Şenol Güneş Bulvarı üzerinde bulunan dere içerisinde hareketsiz yatan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset itfaiye ekiplerince çıkartılarak cenaze aracını yüklendi.

Kimliği tespit edilemeyen erkek şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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