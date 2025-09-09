İSTANBUL 28°C / 18°C
9 Eylül 2025 Salı
Güncel

Dereler taştı, sokaklar çamurla kaplandı... Kırıkkale'yi sağanak vurdu

Kırıkkale'de etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından derelerde taşkınlar meydana geldi, bazı sokaklar çamurla kaplandı. Belediye ekipleri seferber olarak gece boyunca yürüttükleri yoğun mesaiyle yolları yeniden ulaşıma açtı, sel sularına kapılmak üzere olan bir kaplumbağayı da kurtardı.

9 Eylül 2025 Salı 09:50
Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede sele dönüşen yağış nedeniyle bazı mahallelerde sokaklar çamurla kaplandı, derelerde taşkınlar meydana geldi. Osmangazi Mahallesi'nde sel sularının sürüklediği balçık, yolları ulaşıma bazı yolları ulaşıma kapattı. Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında sel sularına kapılmak üzere olan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye bırakıldı.

Ayrıca, çamura saplanan bir minibüs de iş makinası yardımıyla çıkarıldı. Kent merkezinin yanı sıra bazı kırsal mahallelerde de sel suları evlerin önünü balçıkla doldurdu. Belediye ekipleri gece boyu sürdürdükleri çalışmalarla yolları yeniden ulaşıma açarken, Fen İşleri Müdürü Tolga Aktan sahada ekipleri yönlendirerek çalışmaları koordine etti.

Yaşanan afetin ardından mahalle sakinlerinden Egemen Erdal, "Şiddetli yağmur sonrası yolumuzda büyük hasar oluştu. Sağ olsun belediye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bu hizmetlerinden dolayı Ahmet Önal ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

