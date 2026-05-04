İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2037
  • EURO
    53,0001
  • ALTIN
    6656.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Derenin taşması hayatı felç etti: İş yerleri ve hayvan pazarı tahliye edildi
Güncel

Derenin taşması hayatı felç etti: İş yerleri ve hayvan pazarı tahliye edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Barajı'nın tahliyesini sağlayan derenin taşması sonucu akarsu kenarındaki bazı iş yerleri ile kurbanlıkların satıldığı pazar tahliye edildi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Derenin taşması hayatı felç etti: İş yerleri ve hayvan pazarı tahliye edildi
ABONE OL

Kent genelindeki sağanağın ardından ilçeden geçen Kiraz Deresi'nin taşması sonucu Paşadağ Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bazı iş yerleri ve canlı hayvan pazarı sular altında kaldı.

Pazardaki 300 kurbanlık, tır ve kamyonlarla bölgeden tahliye edildi. Belediye ekipleri de dere ile pazar alanı arasına iş makineleriyle bent oluşturdu.

Kurbanlık satıcısı Muharrem Örs, AA muhabirine, taşkın yaşanması nedeniyle samanların ve yemlerin sular altında kaldığını, hayvanları alandan uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Su altında kalan iş yerlerinin tahliyesi kararlaştırılırken, polis, bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.