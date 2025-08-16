İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Dereye atılan çöpler mahalleliyi bezdirdi

Alaplı'ya bağlı Mollabey Köyü'nden geçen dereye atılan çöpler, hem görüntü kirliliğine hem de kötü kokuya neden oldu. Duruma tepki gösteren köy sakinleri, sorunun kalıcı çözümü için çağrıda bulundu.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:33
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü'nden geçen dere, çevreye atılan çöpler nedeniyle hem kirliliğe hem de kötü kokuya yol açıyor. Defalarca temizlenmesine rağmen dereye yeniden atılan çöpler, köy halkının tepkisine neden oldu.

Köyde yaşayan vatandaşlar, özellikle yaz aylarında artan kirliliğin yaşamı zorlaştırdığını belirterek, kötü kokular nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Mollabey Köyü Muhtarı Fuat Karaca, derenin sürekli temizlenmesine rağmen sorunun devam ettiğini belirterek, "Devletimiz temizliyor ama insanlar tekrar aynı hale getiriyor. Özellikle fındık hasadı döneminde köy nüfusu artıyor, metruk evlerde kalanların dereye çöp atması da büyük soruna neden oluyor. Dereyi temizletiyoruz, bir gün sonra yine aynı manzara" dedi.

Köy sakinleri, sorunun çözümü için kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.

