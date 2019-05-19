Dereye düşen 7 yaşındaki İsa boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e 20 kilometre uzaklıktaki Büyük Kemberli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yakınından geçen Cırcıp Deresi'nin kenarında oyun oynayan İsa Çiçek, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan çocuğu fark edenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden su altı polis ekipleri, derede arama çalışması başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, İsa'nın düştüğü yerden 700 metre uzakta cansız bedenine ulaştı. Ölümü ile yakınlarını üzen İsa'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.