İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,422
  • EURO
    53,3033
  • ALTIN
    6875.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk, vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 08:50 - Güncelleme:
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
ABONE OL

Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden E.Y. suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Vatandaşlar, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmayı başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.