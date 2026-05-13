Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden E.Y. suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Vatandaşlar, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmayı başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.