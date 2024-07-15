İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0438
  • EURO
    36,1057
  • ALTIN
    2564.53
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dereye hafriyat döken kamyoneti köylüler ihbar etti
Güncel

Dereye hafriyat döken kamyoneti köylüler ihbar etti

Bartın'da Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Dereye hafriyat döken kamyoneti köylüler ihbar etti
ABONE OL

Bartın'ın Amasra ilçesinde Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaman köyünde yaşayan vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında köydeki Kaman Deresi'ne hafriyat döken bir kamyoneti gördü. O anlar köylülerin cep telefonu kamerasına yansırken, derede kirlilik oluştu. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.