İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9022
  • EURO
    53,3009
  • ALTIN
    6483.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dereye hayvan kanı akıtan çevre katilleri bulundu! İşletmeye ceza kesildi
Güncel

Dereye hayvan kanı akıtan çevre katilleri bulundu! İşletmeye ceza kesildi

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Hacı Osman Deresi'nin kırmızı renkte akması üzerine başlatılan soruşturmada, bir hayvancılık işletmesinin kurban atıklarını dereye akıttığı tespit edildi. Çevreyi kasten kirleten işletme sahibine 8 bin 687 lira idari para cezası uygulanırken, hakkında kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Dereye hayvan kanı akıtan çevre katilleri bulundu! İşletmeye ceza kesildi
ABONE OL

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyada, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin kan renginde aktığını gösteren videoya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yenimescit Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinde kesilen kurbanlıkların kanının dereye akıtıldığı tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi personeli, işletmede incelemelerde bulunarak tutanak tutup yasal işlem başlattı. Havza Belediyesi ekipleri, derede klorlama ve ilaçlama çalışması da yaptı. Çalışmaların ardından derenin rengi normale döndü.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımı üzerine Kaymakam Mustafa Ayvat'ın talimatı ile hızlı şekilde soruşturma yapıldığı, hayvancılık işletmesinden Hacı Osman Deresi'ne hayvan kanı akıtıldığının tespiti üzerine işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çevre Kanunu gereğince çevreyi kirleten işletmeye 8 bin 687 lira cezai işlem uygulandığı ve "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tosun firarda! Sahibinden kaçıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.