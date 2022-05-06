İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2022 Cuma / 5 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9537
  • EURO
    15,8395
  • ALTIN
    906.543
  • BIST100
    2458.57
Güncel

Dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü

Van'ın Çatak ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, tedavisi süren yaralıları hastanede ziyaret etti.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 16:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nden Çatak'a giden Harun Özcan'ın (21) kullandığı 01 YM 613 plakalı kamyonet, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Değirmen Mahallesi yakınlarında yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine Çatak Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin (71), Nedim (49) ve Abdullah Özcan (6) ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın (71) cenazelerini bulundukları yerden çıkardı.

İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, tedavisi süren yaralıları hastanede ziyaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.