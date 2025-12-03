İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4497
  • EURO
    49,569
  • ALTIN
    5756.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Derneği kumarhaneye çevirdiler! 3 kapı ve gizli düzenek polisi durduramadı
Güncel

Derneği kumarhaneye çevirdiler! 3 kapı ve gizli düzenek polisi durduramadı

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 40 kişiye 369 bin 880 lira para cezası kesildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumarhaneye 3 kapıdan geçilerek gizli düzenekle girildiği tespit edildi.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Derneği kumarhaneye çevirdiler! 3 kapı ve gizli düzenek polisi durduramadı
ABONE OL

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta faaliyet gösteren Emek Mahallesi Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Dün gece saatlerinde dernek binasına ekipler tarafından baskın yapıldı. Kumar oynanan alana 3 farklı kapıdan geçilerek erişilebildiği belirlendi. Adreste yapılan aramalar sonucunda ise çatı katında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve tombala topları ele geçirildi.

TOPLAM 369 BİN TL CEZA KESİLDİ

Dernek binasında bulunan 40 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 369 bin 880 TL para cezası yazıldı. Kumarhanenin işletmecisi olduğu belirlenen H.G. (36) ile Ş.A. (28) hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek' suçundan işlem başlatıldı. Bahse konu dernek binasının mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.