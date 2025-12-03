Derneği kumarhaneye çevirdiler! 3 kapı ve gizli düzenek polisi durduramadı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta faaliyet gösteren Emek Mahallesi Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Dün gece saatlerinde dernek binasına ekipler tarafından baskın yapıldı. Kumar oynanan alana 3 farklı kapıdan geçilerek erişilebildiği belirlendi. Adreste yapılan aramalar sonucunda ise çatı katında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve tombala topları ele geçirildi.

TOPLAM 369 BİN TL CEZA KESİLDİ

Dernek binasında bulunan 40 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 369 bin 880 TL para cezası yazıldı. Kumarhanenin işletmecisi olduğu belirlenen H.G. (36) ile Ş.A. (28) hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek' suçundan işlem başlatıldı. Bahse konu dernek binasının mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.