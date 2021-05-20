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Dernek binasına kumar baskını

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, dernek binasında kumar oynayan 34 kişiye, 149 bin 124 lira ceza uygulandı.

DHA20 Mayıs 2021 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 kişiye toplam 149 bin 124 lira ceza kesildi. Ayrıca dernek sorumlusu hakkında, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Dernek binası, zabıta ekiplerince mühürlenerek, kapatıldı.

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