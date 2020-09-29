İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8404
  • EURO
    9,1558
  • ALTIN
    474.329
  • BIST100
    1124.94
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza
Güncel

Dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 18 kişiye para cezası verildi. Öte yandan, dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

AA29 Eylül 2020 Salı 10:41 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:41
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Binanın zemin katında 18 kişinin, sosyal mesafe kuralına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 78 bin 750 lira ceza verildi.

Öte yandan, dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.