8 Kasım 2025 Cumartesi
Güncel

Dernek görünümlü kumarhane: 12 kişinin faturası ağır oldu

Kırıkkale'de polis ekipleri, bir dernek binasında düzenledikleri baskında 12 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Dernek başkanı hakkında adli işlem başlatılırken, 12 kişiye toplamda 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 23:18
Dernek görünümlü kumarhane: 12 kişinin faturası ağır oldu
ABONE OL

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda, 12 kişiye toplam 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan Çiçekçileri Sevenler Derneği'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan baskında, dernek salonunda 3 masada kumar oynandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Dernek Başkanı Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 12 şüpheliye ise kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 110 bin 964 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince oyun masalarında bulunan kumar malzemeleri ile 11 bin liraya ise el konuldu.

