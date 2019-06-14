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Dersimiz ‘tatil’

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin yaz tatili boyunca aileleriyle yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren tavsiye listesi oluşturuldu. 

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Yaz tatili boyunca yapılabilecek 73 farklı etkinliğe yer verilen ve okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine bugün karneyle dağıtılacak ‘Çocuklarınızla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri’ başlıklı tavsiye listesinde, “Güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor, sizin tatil planlarınıza ek olarak bizim de bazı önerilerimiz var. İşaretlediğiniz her etkinliğin, yavrularımızın çocukluk anılarına unutulmaz güzellikler katması dileğiyle... İyi tatiller” notuna yer verildi. 

ETKİNLİK TAVSİYELERİ 

MEB yetkililerince, listeye ilişkin yapılan açıklamada, anne karnında başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olan eğitimin, hapsolduğu sınıflardan çıkartılıp ait bulunduğu yere eve, bahçeye, sokağa, doğaya, kente kısacası hayatın içine çıkartılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, tavsiyelerin çocukların hayatı ekrandan izlemeyi bırakıp yaşamın içine girmelerini ve hayatlarını yaşamalarını sağlayacakları bildirilerek, “Bu etkinliklerle çocuklarımız ürettikleriyle kapasitelerinin farkına varsınlar, başarının kendi çabalarıyla mümkün olabileceğini öğrensinler diye bir çiçek dikip büyütmesini, bir yemek yapmasını istedik. Yaptıklarının bir sonucu olduğunun ve ortaya çıkanda pay sahibi olduklarının farkına varsınlar diye reçel yapmalarını, takı tasarlamalarını istedik. Yaratıcı ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmaları için hikâye yazmalarını, resim yapmalarını istedik. Kendilerini ifade ederek sosyal iletişim sağlamaları için röportaj yapmalarını, aile büyüklerini ziyaret etmelerini istedik. Problem çözme becerilerini geliştirmeleri için ilk yardım detayı öğrenmeyi, doğada yön bulmayı öğrenmelerini istedik. Kendini ve yaşadığı dünyayı tanıması için doğa yürüyüşü yapmayı, kuşları gözlemlemeyi önerdik. Fiziksel gelişimleri için top oynamalarını, tepeye tırmanmalarını istedik. Farklılıklar karşısında hoşgörülü olmaları için başka dillerde selamlaşmayı ve teşekkür etmeyi öğrenmelerini istedik” denildi. 

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