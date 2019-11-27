'Dertleri eğitim değil'
Şehir Üniversitesi’nin kullandığı krediye karşılık ipotek gösterdiği arsanın devri, usulsüzlük sebebiyle iptal edildi. Borcunu da ödemek istemeyen üniversite yönetimi, hükümeti ve Halk Bankası’nı ‘eğitime darbe vurmak’ ile suçladı. Ancak, gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
- STAR ANKARA
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetim zafiyetini örtbas etmek için ‘öğrenciler mağdur ediliyor’ algısıyla hükümeti ve Halkbank’ı hedef göstererek kendilerine operasyon yapıldığı yönündeki iddiası, siyaset malzemesine dönüştürülmek istendi. Hukuki ve finansal sorunlar yaşayan üniversite, yönetimsel sorunlarından kaynaklı meselelerini siyasete tahvil ederek, kamu kurumları ve hükümeti hedef aldı. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu üniversite üzerinden algı operasyonuna girişti.
DAVUTOĞLU İMZALADI
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) Mayıs 2015 tarihli kararıyla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan İstanbul Dragos’taki arsa, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devredildi. Üniversite yönetimi bu arsayı ipotek göstererek, yeni kampüs inşası için Halk Bankası’ndan kredi kullandı.
DANIŞTAY İPTAL ETTİ
TMMOB Mimarlar Odası, ÖYK’nin arsa tahsisi kararının iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, kararın 4046 sayılı Kanuna aykırı olması sebebiyle, arsanın İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin kısmını iptal etti.
Danıştay’ın iptal kararının ardından arsa Maliye Hazinesi’ne geçti, hukuki olarak da Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda kaldı.
MANİPÜLE ETTİLER
Borcunu ödemekten kaçan Şehir Üniversitesi’nin, yaşanan hukuki ve idari süreci adeta manipüle ederek yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bir üniversitede öğrenciler, öğretim elemanları ve veliler, finansal bir anlaşmazlık sebebiyle cezalandırma yoluna gidilmemiştir. Bu sadece mali bir karar değil, aynı zamanda eğitim-öğretim hayatına vurulmuş bir darbedir” denildi.
BORCUNU ÖDEMEDİ
Üniversitenin iddialarına Halk Bankası cevap verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen cevapta, “Şehir Üniversitesi, kullanmış olduğu kredileri vadesinde geri ödememiş, bu süreç içerisinde birçok defa ödeme kolaylığı sağlanmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Teminat gösterilen ipoteğin vasfını yitirmesi ve görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine, Bankacılık Kanunu’nun getirdiği kamusal sorumluluk gereği, alacağın tahsili için süreç başlatılmıştır. İlk ihtar 03 Nisan’da yapılmıştır. Kredinin anapara ve faiz geri ödemelerinde yasal süre olan 90 günün üzerinde gecikme yaşanması sebebiyle, 30 Eylül’de takip süreci başlamıştır” ifadesi kullanıldı. Halk Bankasının, alacağının toplam 412 milyon TL olduğu öğrenildi.
SİYASİ KAMPANYA SUÇLAMASI
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yaşanan süreçle ilgili konunun ‘siyasi’ olduğunu iddia etti. Davutoğlu, “Ülkede siyasetin, alternatif görüşün ve milletin önünün kesilmeye çalışıldığı, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne karşı kasıtlı bir siyasi kampanya başlatıldığı görüşünü savundu.
CHP’DEN DESTEK
Davutoğlu’nun açıklamasına destek mahiyetinde açıklamalar ise muhalefet kanadında peş peşe gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ciddi bir haksızlık var. Banka aracılığıyla üniversiteyi susturmak, ele geçirmek istiyorlar” dedi. Üniversiteyi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup CHP’li ziyaret etti. Salıcı “Şehir Üniversitesi’nde hukuki çerçeve adı altında, siyasi bir mesele oluşmuş durumda” ifadesini kullandı.
OYUNU BOZAN AÇIKLAMA
CHP’nin Davutoğlu ve ekibiyle birlikte konuyu siyasi malzemeye dönüştürme girişimini üniversitenin eski Mütevelli Heyeti Üyesi olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker boşa çıkarttı. Ülker, “Mütevelli Heyeti’nden ayrılmadan önce bütün taahhütlerini yerine getirdiklerini belirterek, “Maddi durumunun çok hassas bir şekilde idare edilmesi gerektiğini, yapılabilecekleri ve borçlanma konusunda dikkatli olunmasını da hatırlattık” dedi.
HİÇBİR BİLGİMİZ YOK
Ülker, “Bu süreç sonunda hiçbir siyasi mülahaza olmaksızın bütün sorumluluklarını yerine getirdik. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan sadece destek gördük. Biz ayrıldıktan sonraki süreçte göreve gelen yöneticilerin çeşitli kaynakları hangi şartlarda ve ne şekilde kullandıkları hususunda hiçbir bilgimiz de bulunmamaktadır” diye konuştu.
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