'Dertleri eğitim değil'

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetim zafiyetini örtbas etmek için ‘öğrenciler mağdur ediliyor’ algısıyla hükümeti ve Halkbank’ı hedef göstererek kendilerine operasyon yapıldığı yönündeki iddiası, siyaset malzemesine dönüştürülmek istendi. Hukuki ve finansal sorunlar yaşayan üniversite, yönetimsel sorunlarından kaynaklı meselelerini siyasete tahvil ederek, kamu kurumları ve hükümeti hedef aldı. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu üniversite üzerinden algı operasyonuna girişti.

DAVUTOĞLU İMZALADI

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) Mayıs 2015 tarihli kararıyla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan İstanbul Dragos’taki arsa, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devredildi. Üniversite yönetimi bu arsayı ipotek göstererek, yeni kampüs inşası için Halk Bankası’ndan kredi kullandı.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ

TMMOB Mimarlar Odası, ÖYK’nin arsa tahsisi kararının iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, kararın 4046 sayılı Kanuna aykırı olması sebebiyle, arsanın İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin kısmını iptal etti.

Danıştay’ın iptal kararının ardından arsa Maliye Hazinesi’ne geçti, hukuki olarak da Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda kaldı.

MANİPÜLE ETTİLER

Borcunu ödemekten kaçan Şehir Üniversitesi’nin, yaşanan hukuki ve idari süreci adeta manipüle ederek yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bir üniversitede öğrenciler, öğretim elemanları ve veliler, finansal bir anlaşmazlık sebebiyle cezalandırma yoluna gidilmemiştir. Bu sadece mali bir karar değil, aynı zamanda eğitim-öğretim hayatına vurulmuş bir darbedir” denildi.

BORCUNU ÖDEMEDİ

Üniversitenin iddialarına Halk Bankası cevap verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen cevapta, “Şehir Üniversitesi, kullanmış olduğu kredileri vadesinde geri ödememiş, bu süreç içerisinde birçok defa ödeme kolaylığı sağlanmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Teminat gösterilen ipoteğin vasfını yitirmesi ve görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine, Bankacılık Kanunu’nun getirdiği kamusal sorumluluk gereği, alacağın tahsili için süreç başlatılmıştır. İlk ihtar 03 Nisan’da yapılmıştır. Kredinin anapara ve faiz geri ödemelerinde yasal süre olan 90 günün üzerinde gecikme yaşanması sebebiyle, 30 Eylül’de takip süreci başlamıştır” ifadesi kullanıldı. Halk Bankasının, alacağının toplam 412 milyon TL olduğu öğrenildi.