Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı. Çayırgan, ifadesinde İmamoğlu'nun kendisine İBB spor yönetiminde çalışma teklifi yaptığını söyledi.

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü voleybolcu Derya Çayırgan hakkında işlem başlatıldı. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Çayırgan, adliyeye sevk edildi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, ifadesinde İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirten Çayırgan şöyle devam etti:

ŞAHSİ NUMARADAN

◗ "2020 ya da 2021'de Taksim'de yürürken karşılaştım; 'Merhaba başkanım, nasılsınız' dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim."

◗"Kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki birisi telefon numarası verdi; 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi."

◗ "2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim."

◗ "2023'te Bahçelievler'deki evim yıkıldı. O dönem CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olan arkadaşım Özgür Çelik'ten yardım istedim. Ailemle yaklaşık 3.5 ay İBB tesislerinde kaldık."

◗ "Şahsi telefon numarasını bularak İmamoğlu'nu aradım, sonra ziyaret ettim. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."

◗ "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim."

OTELDE 3-4 KEZ ZİYARET ETTİM

Çayırgan, 2023 sonunda Antalya'ya transfer olduğunu; bu süreçte İmamoğlu ile yüz yüze görüşmediğini söyledi. Derya Çayırgan, "PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" ifadelerini kullandı.

50 BİN EURO'NUN KAYNAĞINI UNUTTU!

Çayırgan, 16 Haziran 2023'te hesabına yatan 50 bin euro'nun kendisine ait birikim olduğunu belirtti. Kameroğlu İnşaat'a gönderilen 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL'nin de konut alımı amacıyla ödendiğini söyledi. Çayırgan, 50 bin euro'nun kaynağını net hatırlamadığını, paranın aile birikimi ve oynadığı kulüpten kazandığı gelirlerden gelmiş olabileceğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Derya Çayırgan, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 'Konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

