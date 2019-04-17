Deşifre oldu: Büyükçekmece'de oylar sayılmadan kıyak ihale

Yerel seçimin İstanbul’daki en tartışmalı ilçelerinden olan Büyükçekmece’de daha oylar sayılmadan yakın firmalara kıyak ihaleler verildiği ortaya çıktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 11 Mart 2019’da temizlik işleri için 49 aracın kiralanmasıyla ilgili ihale açtı. İhaleye giren 7 firma şartları oluşturmayınca 16 milyon 70 bin liraya kazanan firma Temay Temizlik Hizmetleri oldu. Akşam'ın haberine göre, Akgün 1 Nisan sabahı henüz oylar bile tam sayılmamışken ihaleyi imzaladı. AK Parti Meclis üyeleri ihaleyle ilgili usulsüz olduğu iddiasıyla Kamu İhalesi Kurumu’na itirazda bulunacak. Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Büyükçekmece ilçesi dahilinde kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması hizmet alım işi’ başlığıyla bir ihale duyurusu yaptı.

7 FİRMADAN 1'E İNDİ

49 aracın kiralanacağı ihalenin yaklaşık maliyeti ise 16 milyon 342 bin 913 lira olarak belirlendi. EKAP üzerinden yedi firma dosya satın aldı. Yedi firma ihale dosyası almasına rağmen ihale şartnamesine uymadıkları için elendi. İhaleye tek firma katıldığı için rekabet koşulları oluşmadığı için kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı. Büyükçkemece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan şartname ihaleyi kazanan firmaya göre düzenlenmiş. AK Partili meclis üyeleri, Kamu İhalesi Kurumu’na itiraz edecek.