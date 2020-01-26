Destek mesajlarında yoklar! Depremden sonra sessiz kaldılar

AA/Star.com.tr 26.01.2020 10:49 - Güncelleme: 26.01.2020 11:03

Paraguay'dan Endonezya'ya kadar dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları iletildi. Deprem sonrasında ilk geçmiş olsun mesajı yayınlayan ülkelerden biri Yunanistan olurken Katar, Ürdün, Libya, Irak ve Filistin hariç Arap ülkelerinin bir çoğundan ses çıkmadı.

IRAK VE GAZZE: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Açıklamada, Irak'ın, Türkiye hükümetinin ve halkının acılarını paylaştığı aktarıldı.

Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı mesajında depremde ölenler için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifa dileklerini iletti.

Heniyye'nin, Türkiye'nin her türlü kötülükten korunması, istikrar ve güvenlik içinde olması için dua ettiği kaydedildi.

BM: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi. Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

MİTSOTAKİS: ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ YARDIMA HAZIR

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, “Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN PARAGUAY'A DESTEK MESAJLARI

İspanya, Kuzey Makedonya, Pakistan, Endonezya, Slovenya, Paraguay, Ürdün ve Litvanya'nın dışişleri bakanları ile Meksika Dışişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, taziye ve destek mesajlarını iletti.

Daha önce Twitter'dan taziye dileklerini ileten Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, ülkesinin Türkiye'ye taziye ve desteklerini iletti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Bu zor zamanda Türk halkıyla güçlü dayanışmamı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Dualarımız bu zor durumda kurbanlar ve aileleri ile birlikte. Allah herkesi korusun." mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ve Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios da sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Meksika ve İspanya Dışişleri Bakanlıkları, Twitter'dan Türkiye ile dayanışma ve taziye mesajlarını paylaştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, ayrıca sosyal medyadan "İspanya, deprem kurbanlarının aileleri ve arkadaşlarıyla yas tutuyor." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Kalplerimiz Türk dostlarımızla, güçlü kal Türkiye." mesajını paylaştı.

Eski Afganistan Dışişleri Bakanı İdris Zaman, Twitter'dan, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Türk kardeşlerimiz dualarımızda." ifadesine yer verdi.

ŞEYH İKRİME SABRİ'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Ofisinden yayınlanan görüntülü taziye mesajında eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, Türkiye halkının Kudüs ve Filistin davasına verdiği desteği hatırlatarak, "Aziz Türkiye'nin değerli halkı size, yaşanan deprem dolayısıyla en samimi duygularımla taziyelerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Depremde yaralananlara da acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Şeyh Sabri, Allah'ın takdirine boyun eğmenin önemine değinerek doğal afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

LİBYA VE FİNLANDİYA'DAN TÜRKİYE'YE TAZİYE VE DESTEK MESAJLARI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin doğusunda deprem meydana geldiği, bu nedenle can kayıpları ve büyük zararların oluştuğu haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına içten taziyelerini sunan Siyala, şu ifadeyi kullandı:

"Yüce ve Aziz Mevla'dan hayatını kaybedenleri engin rahmetiyle kuşatmasını, yaralılara acil şifalar vermesini dilerim. Bu fırsattan istifade ederek, zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost Türk halkına daha fazla ilerleme ve bolluk dileklerimi sunarım. İçten takdir ve saygılarımı kabul buyurunuz."

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun taziye mesajını paylaştı.

AZERBAYCAN VE KATAR'DAN DESTEK MESAJI: HER TÜLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve dayanışma mesajlarını ileten Bulgar ve Katarlı bakanlar, yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Novruz Memmedov ise Dışişleri Bakanlığı kanalıyla paylaştığı mesajında, "Elazığ’daki deprem dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Olabilecek ihtiyaçlarınız için her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye." mesajı yer aldı.