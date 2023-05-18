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Güncel

Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili görevinin sona ermesi üzerine peşin ödenen 3 aylık maaşının bir kısmını iade etmek için TBMM'ye dilekçe sundu.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi
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BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin, TBMM'nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdiği bildirildi.

Destici, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum. İade edilmesi gereken hesabın ve tutarın tarafıma bildirilmesini rica ederim."

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