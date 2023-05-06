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Destici'den Kılıçdaroğlu'na '300 milyar dolar' tepkisi: Ülkeyi bölmenin garantisini mi verdin?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Kılıçdaroğlu, '300 milyar dolar buldum.' diyor. Türkiye'ye 3 milyon dolar vermeyenler, sana neyin karşılığında 300 milyar dolar veriyorlar? Vatanın tapusunu mu verdin? Ülkeyi bölmenin garantisini mi verdin?' dedi.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Destici'den Kılıçdaroğlu'na '300 milyar dolar' tepkisi: Ülkeyi bölmenin garantisini mi verdin?
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Tuzla'daki Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde partililerle bir araya gelen Destici, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta tarihi seçimler yaşayacağını söyledi.

The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili manşetine tepki gösteren Destici, "ABD Başkanı, 'Türkiye'de iktidarı muhalefetteki dostlarımızla değiştireceğiz.' diyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, '14 Mayıs'tan sonra Türkiye ile yeni stratejik işbirliklerimiz olacak.' diyor. Peki, Ermenistan ne diyor? O da Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı kaybetsin istiyor. Emperyalistler, siyonistler ne diyor? 'Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı kaybetsin.' diyor. PKK ne diyor? Kandil'den neredeyse her gün açıklama var. Kılıçdaroğlu'na destek var." ifadelerini kullandı.

Destici, PKK ile işbirliği yapanları destekleyenlerin Türk milliyetçisi olamayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar, şimdi 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler, değil mi? Peki 8'incisi kim? Şu anki anket sonuçlarına göre 7'li masanın en büyük ikinci partisi, PKK'nın desteklediği parti gözüküyor. Yani oyu 0,01 bile olmayan parti, cumhurbaşkanı yardımcısı alacak da o 7'li masanın ikinci büyük oya sahip partisi, bir şey alamayacak mı sanıyorsunuz? Ne diyor Kılıçdaroğlu? 'Gelir gelmez Demirtaş'ı, Apo'yu, Kavala'yı çıkaracağım.' diyor. 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.' diyen Demirtaş'ı hapisten çıkarıp yardımcısı yapacaklar ya da Pervin Buldan'ı. Birisini yapacaklar. Şimdi bunu millete açıklamıyorlar ama gerçek bu."

- "BU SEÇİM, BİR BEKA SEÇİMİ"

Katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun "tehlikeli bir aday" olduğunu söylediğini anlatan Destici, "Daha iki gün önce Van'da miting yaptı. Meydanın tamamı HDP'li. Orada ne dedi? 'PKK'lı oldukları için, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri için belediyeden çıkarılan teröristlerin tamamını geri alacağım. Kayyumların yerine tekrar PKK'lı belediyeleri atayacağım.' dedi yani bu seçim, bir beka seçimi." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin IMF'ye borcunu kapattığını ve bu sayede uluslararası alanda, dış politikada bağımsızlık kazandığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar buldum." dediğini belirten Destici, "Türkiye'ye 3 milyon dolar vermeyenler, sana neyin karşılığında 300 milyar dolar veriyorlar? Vatanın tapusunu mu verdin? Ülkeyi bölmenin garantisini mi verdin? Emperyalistlerle işbirliğinin devamı konusunda söz mü verdin? Ne karşılığında 300 milyar dolar?" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin son dönemde İHA ve SİHA'larla dış politikada önemli adımlar attığını dile getirerek, başta ABD ve İsrail olmak üzere bazı Batılı devletlerin bu projeleri durdurmak istediğini söyledi.

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