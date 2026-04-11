Detayları kan dondurmuştu: Çuval cinayetinde ceza yağdı

28 Haziran 2022 gecesi Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bilrdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, yol kenarındaki toprak yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval ortaya çıkarıldı. Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Bodrum'daki 'çuval' cinayeti çözüldü! Detayları kan dondurdu Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde Ümit Erol (50) hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak, kardeşinin 20 Haziran'da ortadan kaybolduğunu bildirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Ümit Erol'a ait olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D., A.T.S., S.E. ve T.B.S. gözaltına alındı.

Çapraz sorguya alınan şüphelilerin 7'si tutuklanırken, A.T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında toplam 6 şüpheli serbest kalırken, B.A. ve H.T.A.'nın tutukluğu devam etti.

Olayla ilgili hazırlanan 6 sayfalık iddianamede H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ. hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar hakkında "delilleri yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İÇECEĞİNE İLAÇ ATIP ETKİSİZ HALE GETİRMİŞLER

İddianameye göre, oto kiralama işi yapan H.T.A., annesi F.N.A.'ya olan borcunu ödemeyen Ümit Erol'a kin besledi. H.T.A., Erol'u 20 Haziran 2022 günü Umurca Mahallesi'nde annesinin ortağı olduğu oto kiralama işletmesine çağırdı. Ümit Erol'un içeceğine anestezi teknikeri arkadaşı B.A.'dan aldığı ilaçları katıp Erol'u etkisiz hale getiren H.T.A., daha sonra B.A. ile birlikte Ümit Erol'u otomobile bindirip Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yola çıktılar.

Anestezi teknikeri B.A., baygın haldeki Erol'un koluna şırınga ile ilaç enjekte etti. H.T.A, anestezi teknikeri arkadaşı B.A.'yı yolda bıraktıktan sonra Kızılağaç Mahallesi'nde ormanlık alana gitti ve baygın haldeki Erol'u göğsüne ateş ederek yaraladı.

ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Ümit Erol'u yaralı halde ormanlık alanda bırakan H.T.A., ofisine dönüp yanında çalışan A.T.S. ile teknik ekip çağırıp güvenlik kamerası görüntülerini sildirdi. H.T.A., Ümit Erol'un öldüğünden emin olmak için arkadaşı G.İ. ile tekrar ormanlık alana gitti. İkili, yaralı haldeki adama tekrar ateş ederek öldürdü. H.T.A.'nın annesi F.N.A., cesedin ortadan kaldırılması için önceden tanıdıkları E.D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üstlenmeyi vadetti.

Teklifi kabul eden E.D., cesedi gömeceği yere gece taşıyabilmek için F.N.A.'dan battaniye istedi. E.D., cesedi ortadan kaldırmak için arkadaşları S.E. ve T.B.S.'den yardım aldı. Marketten cesedi sarmak için malzeme alan E.D., S.E. ve T.B.S., cesedi kiraladıkları araçla Ortakent Üniversite Caddesi'ne götürdü. Şahıslar kum dolu çuval içerisine koydukları cesedin üzerine toprak döküp gizlediler. Katil zanlısı H.T.A., olayın ardından şahısların hesabına para gönderdi.

SANIKLARIN YARGILANMALARI TAMAMLANDI

Sanıkların yargılanması Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Karar duruşması olan14'üncü duruşmaya tutuklu sanık B.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık H.T.A. ile tutuksuz sanıklar F.N.K., S.E., T.B.S. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.A. ve H.T.A.'ya "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan herhangi bir takdir indirimi uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

4 SANIĞA "DELİL KARARTMA" CEZASI

Davada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işledikleri sabit görülen tutuksuz sanıklar AT.S., E.D., S.E. ve T.B.S. 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın diğer sanıkları F.N.K. ve G.İ. hakkında ise mahkeme heyeti beraat kararı verdi.