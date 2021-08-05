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  • 'Deterjan üretiyoruz' dediler, bir ton 900 kilo etil alkol ele geçirildi
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'Deterjan üretiyoruz' dediler, bir ton 900 kilo etil alkol ele geçirildi

İstanbul Avcılar'da bir binanın girişindeki işyerinde sahte içki üretiminde kullanılmak üzere getirilen 1 ton 900 kilo etil alkol ele geçirildi. Binada oturanlar zaman zaman yoğun alkol kokusu aldıklarını, sorduklarında burada deterjan üretimi yapıldığının söylediğini belirtti.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:41
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Üniversite Mahallesi'ndeki 3 ay kadar önce kiralanan bir binanın girişindeki işyerinde sahte içki imal edildiğini belirledi. Yapılan takip sonucu depo görünümlü işyeri içerisinde 1 ton etil alkol bulunan plastik tank ve 30'ar litrelik 30 bidon içerisinde 900 litre etil alkol ve damıtma makinesi ele geçirildi. İçerisi oldukça sıcak olan işyerinde soğutmayı sağlamak için klimalar yerleştirildiği ayrıca içi boş 1'er tonluk 5 plastik tank bulunduğu görüldü.

KOMŞULAR ŞAŞIRDI

Aynı binada oturanlar uzun süreden bu yana alkol kokusu aldıklarını, bir üstte oturanlar zeminin aşırı sıcak olduğunu anlattı. Bina sakinlerinden Mesut Yılmaz, "Burasını 3 ay kadar önce kiraladılar. Alkol kokusu geliyordu. Birkaç kez sorduk, deterjan üretimi yaptıklarını söylediler. Onlara inanmak durumundaydık" dedi.

Sahte içki üretiminde kullanıldığı belirtilen işyerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen metil alkol bidonları ve dolu plastik tank trafik çekicisine yüklenerek götürüldü. Gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılırken, bir kişinin aranmasına başlandığı belirtildi. Depo, Avcılar Belediyesi ekiplerince ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürlendi.

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