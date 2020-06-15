AA 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:43

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar mevkisinde dün saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde, bugün ise 09.51'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, bölgenin önemli deprem potansiyeli barındıran yerlerden olduğunu belirtti.

Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki kollarının birlikte deprem üretmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Faylar tetiklendi. Dünkü depremde 5,7 ile kırılmaya başlayan Elmalıdere segmentinin artçıları sürerken, bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Kargapazari segmenti üzerinde gerçekleşti. Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolu birlikte deprem üretmeye başladı. 40 kilometre uzunluğa varan her iki fay üzerinde 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var. Bu nedenle hasar görmüş evlere girilmemesi çok önemli. Erzincan ile Karlıova arasındaki bölgede önemli bir sismik etkinlik yaşanıyor."