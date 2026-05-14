DEÜFEST'26'da 15 bini aşan katılım: Kıraç konserine Türk bayrağı damga vurdu

DEÜFEST'26 kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Kıraç konseri, yoğun katılımı ve festival atmosferiyle hafızalara kazındı. Saatler öncesinden konser alanını dolduran binlerce öğrenci, gece boyunca müzik ve festival coşkusunu birlikte yaşadı.

Sanatçı Kıraç, sevilen eserlerinin yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram'ın unutulmaz şarkılarını da seslendirdi. Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce kişi konser boyunca sanatçıya hep bir ağızdan eşlik ederken, konser alanında dikkat çeken görüntüler oluştu.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise sahnede yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından sanatçı Kıraç'a Türk bayrağı takdim edildi. Türk bayrağının öpülerek teslim alınması ve sahnede açılması, konser alanındaki binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği anlar, geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.

15 bini aşan katılımla gerçekleştirilen konser, DEÜFEST'26'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olurken; Dokuz Eylül Üniversitesinin gençliği, kültürü ve ortak değerleri bir araya getiren güçlü atmosferini de yansıttı.