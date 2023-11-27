İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9134
  • EURO
    31,6306
  • ALTIN
    1869.63
  • BIST100
    8117.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dev dalgalar konteynerleri denize sürükledi! 6 asker son anda kurtarıldı
Güncel

Dev dalgalar konteynerleri denize sürükledi! 6 asker son anda kurtarıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesi 2 gündür bölgede etkili olan fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenirken, son olarak Yeniçam Tersanesi'nde bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssü'nde rıhtımı aşan dev dalgalar askerlerin konakladığı konteynerleri denize sürükledi. Denize düşen 6 asker son anda kurtarılırken, 2 askerin ayağı kırıldı.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Dev dalgalar konteynerleri denize sürükledi! 6 asker son anda kurtarıldı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesinde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssündeki rıhtımda, konteynerlerde konaklayan askeri personeller dev dalgaların dalgakıranları aşarak rıhtıma ulaşması sonucu denize sürüklendi. Olayın ardından çevredeki askeri personeller, botla hemen 6 askere ulaşarak güvenli yere getirmesini sağlarken, kurtarılan 6 asker daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. 6 askerden 2'sinin ayağının kırıldığı tespit edilirken, üs bölgesindeki iki köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.

Sürmene Kaymakamı Kaymakam Mehmet Ali Öztürk yaşananları yakından takip ederek olay yerinde incelemelerde bulunurken, askeri personele ait özel bir aracın da denize düştüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.