Dev dalgalar konteynerleri denize sürükledi! 6 asker son anda kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesinde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssündeki rıhtımda, konteynerlerde konaklayan askeri personeller dev dalgaların dalgakıranları aşarak rıhtıma ulaşması sonucu denize sürüklendi. Olayın ardından çevredeki askeri personeller, botla hemen 6 askere ulaşarak güvenli yere getirmesini sağlarken, kurtarılan 6 asker daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. 6 askerden 2'sinin ayağının kırıldığı tespit edilirken, üs bölgesindeki iki köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.

Sürmene Kaymakamı Kaymakam Mehmet Ali Öztürk yaşananları yakından takip ederek olay yerinde incelemelerde bulunurken, askeri personele ait özel bir aracın da denize düştüğü öğrenildi.