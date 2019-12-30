Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu

DHA 30.12.2019 09:56 - Güncelleme: 30.12.2019 09:56



Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor. Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor.



İlçede etkisini sürdüren sağanakla birlikte denizde yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle de Kahyalar Mahallesi sahiline, 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıkta demir platform vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen dev platform görenleri şaşırttı. Henüz nereden geldiği belli olmayan platformda su deposu ve basınca dayanıklı hortum da bulunuyor. Platformun sahilden kaldırılması için çalışma başlatılması beklenirken, ilçe sakinlerinden Mustafa Mustafaoğulları, "Portatif liman, denizdeki dalgalarla Kahyalar sahiline kadar ulaşmış. Tahminime göre 50 tondan fazla ağılığı var. İçi su dolu. Yetkililere sesleniyorum, platform bir an önce buradak kaldırılsın ve ülke ekonomisine kazandırılsın" dedi.