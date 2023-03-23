İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0449
  • EURO
    20,7888
  • ALTIN
    1210.32
  • BIST100
    5039.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
Güncel

Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Çanakkale Boğazı, dev platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
ABONE OL

Tekirdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dhabi Limanı'na giden, Panama bayraklı 63 metre boyunda ve 120 metre kule yüksekliğine sahip "Aras Driller" adlı platform, sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giriş yaptı.

Platformun kuleleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapabilmesi için suya batırılarak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.

"Anka-6" ve "Marin Tug-1" isimli römokörler tarafından çekilen platforma boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, "Kurtarma-9", "Kurtarma-13", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" romörkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz yaklaşık 15 saat gemi trafiğine kapalı tutulacak.

Platform, daha sonra Ege Denizi çıkışını tamamlamak üzere Kumkale açıklarında bekleyen Norveç bayraklı 199 metre boyundaki, ağır yük taşıma özelliğine sahip "Seaway Eagle" isimli gemiye yüklenerek seyrine devam edecek.

Aras Driller isimli platform, 18 Ekim 2021'de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi ikmal inşaatında kullanılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.