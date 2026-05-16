Bir dizi temaslarda bulunmak üzere havayolu ile Tokat'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanda il protokolü tarafından karşılandı. 2013 yılında Doğuş ve YDA firmaları ortaklığı ile yapımına başlanan ve toplam 49 kilometrelik güzergahı kapsayan Tokat-Niksar karayolu projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, "Son günlerde ilimizde etkili olan aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelan afetleri nedeniyle tüm Tokatlı hemşerilerimize ve bölgemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a şükür, ilgili kurumlarımızın aldığı önlemler ve vatandaşlarımıza yapılan zamanlı uyarılar sayesinde can kaybı yaşanmadı. Son 24 yıl içinde Tokat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 73 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. 16 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da yine 16 kilometreden 330 kilometreye ulaştırdık. Tokat-Turhal-Amasya yolu, Tokat-Çamlıbel yolu, Aybastı-Reşadiye yolu Tokat Havalimanı Kavşağı ve bağlantı yolu ile Tokat çevre yolu gibi çok önemli karayolu projelerini tamamladık. Şu anda da bir araya geldiğimiz Tokat Niksar yoluyla birlikte Turhal- Zile- 6'ncı hududu yolu, Korgan- Çamiçi yolu, Amasya- Turhal arası ikmali gibi 7 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz" dedi.

PROJE AKDENİZ'İ KARADENİZ'E BAĞLAYACAK

Çamlıbel tüneli ihalesini yaptıklarını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yılların hikayesi Çamlıbel Tüneli'nin ihalesini de yaptık. Yakında yapım çalışmalarına başlayacağız. Bir araya geldiğimiz Tokat- Niksar yolu özellikle Sivas-Yıldızeli, Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye hattı üzerinden ülkemizin kuzey-güney akslarını birbirine bağlayan, bölgenin Karadeniz'e bağlanması noktasında çok önemli bir güzergah. Akdeniz-Karadeniz bağlantısı sağlayacak çok önemli bir yol. Mersin'e kadar uzanan lojistik bir koridordan bahsediyoruz. Tokat-Niksar yolumuz 49 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje kapsamında; bin 440 metre uzunluğunda 1 adet aç-kapa tüneli, toplam 291 metre uzunluğunda 5 çift köprü, 102 metre uzunluğunda 2 tek köprü ve 53 metre uzunluğunda 1 adet farklı seviyeli kavşak ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa ediyoruz. Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. Yolun 38,1 kilometrelik kesimini tamamlayarak trafiğe açtık. Tüm köprü imalatlarımızı bitirdik. Dönekse farklı seviyeli kavşağını hizmete aldık. Bin 440 metre uzunluğundaki aç-kapa tünelimizin ise bin 333 metresini tamamladık. Kalan kısımlardaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Tokat-Niksar yolundaki tüm çalışmalarımızı ise 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"SEYAHAT SÜRESİNİ ORTALAMA 45 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Projenin tamamlanmasıyla yolun 45 dakikadan 25 dakikaya ineceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 54 kilometre olan mevcut yol 5 kilometre hız alarak seyahat süresini ortalama 45 dakikadan 25 dakikaya indireceğiz. Zamandan 1,3 milyar TL akaryakıttan 200 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar TL tasarruf sağlayacağız. Araçların geçişinden kaynaklı karbon emisyonu 10 bin 200 ton azaltarak doğamızı ve çevremizi koruyacağız. Ayrıca Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya, hatta Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu'ya kesintisiz bağlayarak bu yolumuzla ulusal ve uluslararası arterleri güçlendirerek bölgenin ticaret ve turizm hacmini arttıracağız. Dönekse geçişi başta olmak üzere zorlu kesimlerde kış aylarında yaşanan kar ve buzlanma sorunlarını tarihe karıştıracak, yıl boyunca güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız" dedi.