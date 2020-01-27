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Dev sivrisinek görenleri hayrete düşürdü

Arjantin'in Cordoba kentinde bulunan devasa sivrisinek görenleri hayrete düşürdü.

star.com27.01.2020  13:21 - Güncelleme: 27.01.2020  13:21

Arjantin'in Cordoba şehrinde yaşayan Ezequiel Lobo adındaki sosyal medya kullanıcısı, evine giren dev sivrisineğin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Lobo, 'Penceremden giren sivrisineğin büyüklüğüne bakın. Korkuyorum...' notuyla paylaştığı fotoğrafta, sineğin boyutunu göstermek için yanına normal boyutlarda bir sivrisinek koydu.

Yanına bırakılan normal boyutlardaki sivrisinekten onlarca kat daha büyük olan dev sivrisineğin, Lobo'nuna annesi tarafından böcek ilacıyla öldürüldüğü belirtildi.

Fotoğraf karşısında hayrete düşen sosyal medya kullanıcıları, sivrisineğin nükleer sızıntıya maruz kalmış olabileceği yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar ise, bu büyüklükteki bir sivrisineğin, sel felaketlerinden sonra görülen Psorophora Ciliata türüne benzediğini söyledi.

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