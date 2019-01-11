Dev taşınmanın tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmanın tarihini ilk kez 24’e açıkladı.

24 muhabiri Ebru Doğan’ın sorularını yanıtlayan Aycı, “Burada İGA çalışanlarıyla hep birlikte hummalı bir çalışma yürüterek tam filo olarak 3 Mart’ta burada başlamayı düşünüyoruz, bunu yetiştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Test ve denemelerin çok iyi gittiğini söyleyen Aycı, “Bu konuda nefis bir iş birliği var. Hem THY tarafında hem havalimanını işleten İGA tarafında hem Devlet Hava Meydanları tarafında hem de Ulaştırma Bakanlığımız tarafında tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadarki uçuşlardan vatandaşların memnun olduğunu söyleyen İlker Aycı, “Bu bina, en yeni teknolojilerin kullanıldığı, Atatürk Havalimanı’nda yaşadığımız kapasite sıkıntılarının, özellikle yerde ve havada bekleme sıkıntılarının minimuma indirildiği bir havalimanı oldu.” dedi.

Asıl olanın THY’nin buradaki uçuş sayısını artırarak yakaladığı intibak süresinin en aza indirgenmesi olduğunu söyleyen Aycı, “Tüm çalışanlarımız sırayla buraya gelip istasyonlarında eğitim alıyorlar. Böylesine dev bir tesisi tam olarak anlamak, ancak yerinde eğitimle ve yerinde denemelerle mümkün olabiliyor.” sözlerini kullandı.

Entegreli operasyon testlerinin de iyi gittiğini söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, “Umarım martla ve havanın da biraz daha yumuşamasıyla birlikte burada çok farklı bir şekilde yolcularımızı ağırlayacağız. Ve bu yaz keyifli, zevkli ve süratli bir operasyonu birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

Yolcuları, İstanbul Havalimanı’na alışmaları açısından uçuşlarından daha erken davet eden Aycı, “Normalde havalimanına gelişlerinden en az bir saat daha erken yola çıkmalarını bekliyoruz. Çünkü (yolcular) henüz havalimanını tanımıyorlar. Bu nedenle yeni havalimanını tanıyana kadarki süre içerisinde kendilerine biraz daha fazla süre versinler. Bu tanıma ve tanışma süreci sonucunda eminim ki herkes nereden geçip nereye doğru gideceğini daha iyi anlayacaktır.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın her yerinde yolcuları yönlendirecek çalışanlar olduğunu anlatan Aycı, “Burada danışma noktalarımız var. Ekstra personelle de yolcuları doğru yollara, doğru kapılara yönlendirebilme noktasındaki hazırlıklarımızı da yapıyoruz.” sözlerini kullandı.

“İddiaların hiçbir doğruluk payı yok”

24 muhabiri Ebru Doğan’ın “İstanbul Havalimanı’nı su basıyor” iddialarıyla ilgili görüşünü aldığı İGA CEO’su Kadri Samsunlu ise, “Bunların hiçbir doğruluk payı yok. Kamp alanımızda bu anlamda bir sıkıntı yaşanmıştı, fakat bunun terminalle, pistlerle veya otoparkla hiçbir alakası yok.” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nın altyapısının tamamen hazır durumda olduğunu söyleyen Samsunlu, “Burada en önemli olan konu, Türkiye’nin en önemli markası ve gurur kaynağı olan THY’nin operasyonuna destek olacak şekilde buranın açılmasını sağlamaktır.” dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’nın buraya taşınma noktasında değindiği “müthiş iş birliğine” destek veren Samsunlu, “Yöneticiler sürekli birbirleriyle toplantı halindeler. Birbirimize bilgi veriyoruz. THY’den çok daha fazla noktaya uçuş gerçekleştirmesini istiyoruz. Marttan sonra hepsini alacağız tabii.” ifadelerini kullandı.

“Toplantılarımızı artık burada yapıyoruz”

THY’nin yönetim kurulu toplantılarının artık İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildiğini söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, “Biz tüm aile olarak hazırlığımızı yaptık. Burada inşa ettiğimiz binalarımızla ilgili 22 Ocak’ta Ulaştırma Bakanımız Cahit (Turhan) Bey’in, DHMİ’nin ve müteahhitlerimizin katılımıyla bir açılışımız olacak.” dedi.

“Heyecanlıyız, gururluyuz”

Heyecanlı ve gururlu olduklarını söyleyen Aycı, “Hepimiz bu büyük tesiste Türkiye’nin dünya havacılığında geldiği noktayı, bir transfer merkezi olarak, bir hub olarak, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün dünyayı birbirine bağlayan en güzel buluşma ve aktarma noktasını hep birlikte kullanmaya başladık ve başlayacağız.” diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu tesiste emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlara, bürokratlara, müteahhitlere, işçilere ve mühendislere teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.